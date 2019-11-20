Кику: Не допустим роста тарифов на газ!

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Премьер-министр Ион Кику посетил сегодня штаб-квартиру “Газпрома” в Москве, где провел встречу с председателем административного совета компании Алексеем Миллером.

Как сообщает пресс-служба Правительства РМ, Алексей Миллер поздравил главу молдавского кабинета министров с вступлением в эту должность и пожелал достижения поставленных целей. В рамках встречи стороны обсудили ряд важных вопросов, включая обеспечение газом нашей страны, оплату этой услуги и другие. Председатель Совета “Газпром” рассказал о существующих технических сценариях поставок газа в Молдову, в том числе через Румынию и Болгарию, и заверил, что все возможные варианты смогут покрыть национальные нужды.

Премьер-министр РМ поблагодарил Алексея Миллера за представленную информацию. Он также отметил, что “мы не допустим роста тарифов на природный газ и благодарим вас за открытость при проведении переговоров об условиях подачи топлива”.

В конце беседы стороны договорились реализовать ряд мер для бесперебойной поставки газа молдавским потребителям.