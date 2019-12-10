Кику намерен посетить до конца января каждый район страны

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А практика организаций выездных заседаний правительства может быть возобновлена. Об этом премьер объявил сегодня на встрече с председателями районов Молдовы.

По его словам, все министры будут еженедельно совершать рабочие визиты в районы страны. В то же время практика организации заседаний кабинета министров на местах может быть возобновлена.

– До конца января я хочу посетить каждый район и поговорить с ответственными лицами. Для меня имеют значение шаги, которые последуют за моим посещением районов, – сказал он.

Кику также отметил, что подобные рабочие заседания с председателями районов должны проводиться ежеквартально. Стоит отметить, что на встрече главы местной публичной администрации коснулись наиболее важных проблем, с которыми они сталкиваются, в том числе: нехватка персонала, непривлекательная зарплата бюджетников, плохие дороги, невозможность предотвратить возведение незаконных построек и другие. Премьер-министр попросил своих коллег принять к сведению проблемы, изложенные представителями МПУ, и вмешаться в соответствии с Планом действий правительства.

В конце заседания Ион Кику призвал всех лидеров хорошо подготовиться, чтобы справиться с проблемами в холодный период года, отметив в этой связи поддержание путей взаимодействия в практическом состоянии, теплоснабжение государственных учреждений и домов людей, а также поддержку социально уязвимых слоев населения.