Кику: Надеюсь, отдельные политики откажутся от спекуляций и наконец подумают о гражданах (ВИДЕО)

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В рамках передачи на общественном телеканале премьер-министр пояснил, почему предоставленные Российской Федерацией и Международным валютным фондом кредиты так важны для нашей страны в сложившейся ситуации.

– В случае, если эти соглашения (кредитные – прим.ред.) не будут ратифицированы в парламенте, дефицит госбюджета в 16,2 млрд леев, то есть, одна его часть, не сможет быть профинансирована. Если она не сможет быть профинансирована, государство не сможет осуществлять расходы. Отмечу, какие расходы: зарплаты, пенсии, поддержка медицинской системы, образования и многое другое. Правительству нечем будет финансировать эти расходы, так как та «подушка безопасности», которую подготовило нынешнее правительство в первые 2,5 месяца этого года в размере 1,5 млрд леев, были потрачены в апреле. Это и есть перспектива в случае, если это соглашение не будет утверждено, – сказал он.

Ион Кику выразил надежду на то, что по поводу данных проектов в парламенте будет конструктивное обсуждение. Он подчеркнул, что вместе с коллегами готов предоставить все необходимые детали и объяснения.

– Очень надеюсь, что политика будет отложена в сторону, и ответственные люди подумают в первую очередь о гражданах, – подытожил премьер.

Напомним, что вчера правительство одобрило кредитные соглашения с РФ и МВФ. Окончательное слово за парламентом, однако депутаты от оппозиции уже выступили против российского займа.

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