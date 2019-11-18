Кику на встрече с послом России: Для нас важно восстановить партнерство с Российской Федерацией и повысить уровень взаимного доверия

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Премьер-министр Ион Кику подтвердил готовность Правительства Республики Молдова к улучшению стратегического партнерства с Российской Федерацией, отметив необходимость развития двусторонних отношений в политическом и общественно-экономическом направлениях на благо граждан обоих государств. Об этом он заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Молдове Олегом Васнецовым.

По данным Управления правительства по коммуникациям и протоколу, стороны оценили важность активизации разностороннего диалога, в том числе посредством Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось в сентябре прошлого года. Тогда же был утвержден ряд инициатив по развитию экономических отношений, а сегодня было решено их реализовать.

– Наше технократическое правительство хочет установить дружеские отношения со всеми партнерами Республики Молдова. Для нас важно восстановить партнерство с Российской Федерацией и повысить уровень взаимного доверия, – заявил глава правительства Молдовы.

Премьер-министр и посол РФ обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, среди которых: выявление решений по экспорту молдавской сельскохозяйственной продукции в Россию, выдача разрешений перевозчикам и развитие двустороннего сотрудничества в социальной сфере.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Олег Васнецов поздравил премьер-министра с назначением и выразил готовность властей РФ решить приоритетные вопросы, пишет moldpres.md.

Стоит отметить, что сегодня утром Ион Кику объявил, что на этой неделе совершит визит в Москву.