Кику: На следующей неделе бюджетники возвращаются к работе (ВИДЕО)

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На брифинге для прессы премьер-министр Ион Кику объявил, что на следующей неделе бюджетники возвращаются к работе.

– Сегодня истекает срок нерабочей недели для бюджетников. С понедельника сотрудники бюджетного сектора возвращаются на работу, но по предыдущему специальному режиму – с максимальной возможностью дистанционной работы. Руководители учреждений должны организовать работу так, чтобы и в офисах, и в общественном транспорте было меньше людей, – сказал Кику.

Он также отметил, что со следующей недели Министерство образования возобновляет онлайн-уроки, которые были прекращены на неделю. Соответствующий приказ уже был подписан.

– Мы считаем, что решение объявить эту неделю нерабочей имело свой эффект. Мы анализируем статистику новых подтверждённых случаев относительно графика, о котором я объявил 8 дней назад. Согласно анализу, мы находимся “под” этим графиком. Благодаря тому, что на этой неделе бюджетники остались дома, был получен эффект, – уверен глава кабмина.