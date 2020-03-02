Кику: На этой неделе планируем завершить переговоры о российском кредите (ВИДЕО)

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На этой неделе правительство Молдовы планирует завершить переговоры с российскими коллегами о предоставлении нашей стране кредита. Деньги, как было объявлено ранее, будут направлены на инфраструктурные проекты, в частности, на ремонт дорог. Заявление было сделано после еженедельного заседания в формате президент – премьер – спикер Ионом Кику.

Он отметил, что размер первого транша составит 200 миллионов евро. Весь кредит будет предоставлен на 10 лет под примерно 2%.

– Думаю, что деньги поступят в Молдову в первой половине апреля, – заявил Кику.

На эти средства, подчеркнул премьер, отремонтируют многие национальные трассы, часть объездной дороги в Кишиневе, дорогу Бельцы – Крива и так далее. Всего в этом году, в том числе при помощи российского кредита, власти страны намерены восстановить порядка 250 км дорог.