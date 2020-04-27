Кику: Мы постепенно возвращаемся к обычной жизни

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Подавляющее большинство граждан и священнослужителей учли в минувшие дни рекомендации властей. Службы в церквях проводились в основном без прихожан. Население воздержалось и от посещения кладбищ. Об этом на брифинге для прессы заявил премьер-министр Ион Кику. Он поблагодарил всех жителей страны за проявленное понимание.

Кику также напомнил, что с сегодняшнего дня была возобновлена некоторая экономическая деятельность. Премьер с удовлетворением констатировал, что при посещении магазинов граждане соблюдают безопасную дистанцию и другие меры борьбы с коронавирусом.

Глава правительства подчеркнул, что завтра общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах возобновит работу. Она будет осуществляться без кондукторов до четверга включительно, после чего с пятницы по воскресенье троллейбусы и автобусы ездить не будут. А уже с понедельника, 4 мая, общественный транспорт будет функционировать в обычном режиме: с кондукторами и оплатой проезда.

– В понедельник также выходят на работу бюджетники. Мы потихоньку возвращаемся к обычной жизни, если только в последующие дни статистика по распространению коронавируса не ухудшится, – сказал он.

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