Кику: Мы должны гордиться профессионализмом молдавских врачей! (ВИДЕО)

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Прибывшие на прошлой неделе в нашу страну румынские врачи будут работать и обмениваться опытом с нашими медиками. На брифинге для прессы премьер-министр Ион Кику подчеркнул исключительный профессионализм молдавских специалистов, задействованных в лечении людей, инфицированных COVID-19.

– Я отметил на прошлой неделе, что каждый может проверить, так как есть международные сайты со статистикой, что показатель смертности в РМ из-за коронавируса составляет 3%. Мировой показатель смертности – 7%. Это значит, что в Молдове один из самых низких показателей. В Румынии он составляет 5,7%. Поэтому мы должны гордиться профессионализмом молдавских врачей, должны благодарить их. И это значит, что все, кто приезжает нам помочь, имеют возможность и поучиться у наших медиков, – сказал он.

Премьер также снова поблагодарил власти соседней страны за оказанное содействие.

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