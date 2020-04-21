Кику: Молдова располагает всем необходимым для борьбы с коронавирусом (ВИДЕО)

Кику: Молдова располагает всем необходимым для борьбы с коронавирусом (ВИДЕО)

Молдова получила партию тестов, лекарств и медицинского снаряжения, а также гуманитарную помощь из Китая. Материалы были доставлены в нашу страну российским самолетом. На борту были и 80 тысяч тестов на обнаружение коронавируса и 200 тысяч защитных экранов, закупленных правительством, а также партия масок с респираторами. Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику. 

Он отметил, что полученные материалы будут распределены между медицинскими учреждениями и не только.

– На этом этапе Молдова оснащена необходимым оборудованием, достаточным количеством тестов. Мы продолжим соблюдать ранее установленные правила и протоколы, – сказал премьер. 

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