Кику: Молдова признательна Венгрии за многостороннюю помощь

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Республика Молдова признательна и благодарна Венгрии за помощь, оказанную в различных сферах, и предусмотренную в Соглашении о стратегическом партнерстве между странами, подписанном в марте. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ион Кику на совместном с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто брифинге в Кишиневе.

Премьер-министр Молдовы особо поблагодарил правительство Венгрии за помощь, оказанную нашей стране.

– Эта поддержка, которую сегодня доставил специальный самолет, – сто тысяч масок и пять тысяч защитных костюмов для работников медицинской системы – очень необходима и усилит защиту наших врачей, – сказал Кику.

Он выразил благодарность Будапешту за поддержку в других областях, в том числе консультативную помощь венгерских экспертов в области управления государственными финансами, сельском хозяйстве и т. д. Премьер также коснулся кредита в сто миллионов евро, предложенного Венгрией для бизнес-среды Молдовы.

– Эта поддержка уже действует, она доступна для экономических агентов нашей страны и очень нужна им, – сказал Ион Кику.

В свою очередь, Петер Сийярто заявил, что Республика Молдова – партнер Венгрии, и представляемая им страна поддержит инициативы Кишинева на пути европейской интеграции, пишет moldpres.md.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии прибыл сегодня с рабочим визитом в Республику Молдова. На встрече с министром иностранных дел и европейской интеграции Олегом Цулей рассматривались способы активизации молдавско-венгерских отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес, в том числе сотрудничество в регулировании кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Во время своего визита в Кишинев глава венгерского МИДа передал партию гуманитарной помощи с защитным медицинским снаряжением от правительства Венгрии.

12 марта премьер-министры Ион Кику и Виктор Орбан подписали в Кишиневе совместное заявление о стратегическом партнерстве между двумя странами.

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