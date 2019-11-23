Кику: Молдова и Украина должны вести открытый и активный диалог

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Премьер-министр Ион Кику провёл двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Алексеем Гончаруком. В ходе дискуссий премьер подчеркнул открытость правительства по укреплению партнёрских отношений с соседней страной в различных областях, таких как региональная безопасность, защита экологии бассейна реки Днестр, энергетический и транспортный сектор.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу, стороны также обсудили активизацию сотрудничества на государственной границе. В частности, Кику подтвердил инициативу открыть ещё два общих контрольных пункта на молдо-украинской границе на приднестровском участке.

Развитие и укрепление партнёрских отношений с Украиной является одним из приоритетов правительства Молдовы. Я хочу подтвердить нашу готовность к открытому и активному межправительственному диалогу. Уверен, что совместными усилиями мы сможем развивать положительную динамику нашего двустороннего сотрудничества, – заявил Кику.

В свою очередь, глава украинского правительства подчеркнул важность активизации взаимовыгодного двустороннего взаимодействия, подтвердив открытость Киева в продвижении динамического диалога по направлениям, представляющим общий интерес.