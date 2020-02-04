Кику: Механизм снабжения медучреждений лекарствами и оборудованием неэффективен

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Премьер-министр Ион Кику и министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну рассмотрели сегодня вопрос обеспечения медицинских учреждений лекарствами и медицинскими приборами.

На заседании обсуждались проблемы с поставками, которые повторяются ежегодно, неправильное применение нормативно-правовой базы и несогласованность действий. В этой связи премьер-министр распорядился пересмотреть полномочия медучреждений, чтобы они могли самостоятельно осуществлять мелкие закупки.

Также на заседании, пишет moldpres.md, были обсуждены важные вопросы, касающиеся финансовой устойчивости системы национального здравоохранения. Национальная медицинская страховая компания сообщила, что задержек с финансированием медучреждений нет, а все авансовые платежи, предусмотренные законодательством, осуществлены.

В конце встречи стороны поговорили о разработке механизма оценки выполнения договорных обязательств экономическими агентами, работающими с государственной системой здравоохранения.