Кику: Медицинская система Молдовы намного лучше подготовлена к возможной второй волне COVID-19

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В настоящее время медицинская система страны хорошо справляется со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Рисков, которые были в начале апреля, больше нет, а готовность ко возможной второй волне на порядок выше. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Ион Кику.

– Вторая волна может начаться ближе к зиме, к сожалению, а в этом случае ситуация еще сложнее. Сейчас не зима, а зимой будет сочетание сезонного гриппа с другими болезнями, которые еще больше усугубят положение, – отметил премьер, заявив, что власти готовятся к этому заранее.

По словам Кику, если это произойдет, страна будет лучше подготовлена ​​в плане оснащения лекарствами и средствами защиты.

– Когда мы пришли в парламент с исправлением бюджета в апреле этого года, мы предусмотрели дополнительный фонд в размере 300 млн леев, который решением правительства может быть направлен на приобретение всего необходимого в условиях обострения пандемии, – пояснил Кику.

Глава кабинета министров отметил, что сейчас медицинская система располагает достаточным количеством тестов.

– На складах сейчас не менее 80 тысяч тестов, у нас достаточно оборудования, поэтому я хочу поблагодарить все страны и учреждения, которые нам помогли. А при необходимости мы сможем закупать и на внутреннем рынке, потому что многие компании в связи с эпидемией перепрофилировали свои производственные линии, – сказал Кику.

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