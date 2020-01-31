Кику: экспорт ИТ-продукции и услуг превысил традиционные области молдавского экспорта

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Премьер-министр Ион Кику принял участие в форуме по цифровому будущему глобальной экономики “Digital Future of Global Economy” в Алма-Ате. В форуме также участвовали главы правительств Беларуси, Казахстана и Российской Федерации, вице-премьеры правительств Армении и Кыргызстана, официальные представители ООН и ЮНИСЕФ, представители руководства более 50 компаний, в том числе “Amazon” и “Qwasar Silicon Valley”.

В ходе пленарного заседания форума, пишет moldpres.md, обсуждались перспективы и последствия развития процесса оцифровки и взаимодействия между элементами искусственного интеллекта (AI) и большими базами данных (Big Data), важность создания информационной инфраструктуры и продвижения технологий, а также устранения пробелов в этой области.

Программа форума включала четыре направления, посвящённых цифровому развитию членов Евразийского экономического союза, а также современным методам цифрового образования. Выступившие главы правительств рассказали о тех аспектах, которые позволили определить прогресс, включая фактурирование и налоговые отчёты, обработку медицинских операций, автоматизацию государственных услуг и др.

В своём выступлении Ион Кику отметил намерение правительства Молдовы оцифровать государственные услуги, чтобы упростить доступ и искоренить коррупцию.

У нас отмечается динамичный рост в области информационных технологий и разработки программного обеспечения. Увеличение в 2 раза за последние 3 года. Экспорт ИТ-продукции и услуг превысил традиционные экспортные области. У нас есть хорошо развитые информационные сети и хорошо обученные специалисты и ИT-парки. Мы приглашаем инвесторов в этой области в Молдову, – сказал молдавский премьер.