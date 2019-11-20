Кику и Медведев встретились в Москве: о чем говорили премьеры

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает наверстать упущенные возможности в отношениях с Молдовой. Об этом он заявил на встрече с молдавским премьером Ионом Кику.
– За последние годы было очень многое упущено. Скажу по-честному, я не уверен, что это пошло на пользу вашей стране, что это принесло какие-то дополнительные возможности. Наоборот, скорее что-то за эти годы мы растратили. Надеюсь, что сейчас мы сможем упущенные возможности все-таки наверстать, – сказал он.
Медведев отметил, что этот визит является первым на уровне премьер-министра Молдовы в России за последние шесть лет.
– Надеюсь, что он придаст дополнительный импульс нашим отношениям в экономической сфере, в инвестиционном сотрудничестве, по самым разным гуманитарным вопросам, – добавил премьер РФ.
Источник: РИА Новости
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