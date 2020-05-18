Кику – гражданам: Режим ЧП закончился, пандемия – нет (ВИДЕО)

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В Молдове официально завершён режим ЧП, который был установлен два месяца назад. Премьер-министр Ион Кику выступил с некоторыми разъяснениями по этому поводу.

– 60 дней ЧП истекли. Хочу поблагодарить за поддержку всех сознательных граждан. В этих условиях нам удалось избежать массового распространения пандемии. Актуальная статистика показывает, что ситуация в нашей стране – под контролем. Особенно хочу отметить, что мы тщательно следили за новыми случаями, благодаря чему не столкнулись с той ситуацией, когда медицинская система не справляется и не может помочь всем пациентам, – отметил Кику.

Глава кабмина передал соболезнования тем, кто потерял близких из-за COVID-19, а также призвал граждан и далее проявлять сознательность.

– Не стоит говорить о цифрах или сравнивать с другими странами – за этот период погибло более 200 наших граждан. Пандемия не закончилась ни у нас, ни в мире, поэтому мы и далее должны быть осторожными, – подытожил Кику.

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