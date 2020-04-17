Кику – гражданам: Простите нас за все неудобства. Это не наша прихоть, а необходимость (ВИДЕО)

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В преддверии светлого праздника Пасхи премьер-министр страны Ион Кику обратился ко всем гражданам. Глава правительства отметил, что в этом году, как никогда, мы нуждаемся в том, чтобы слышать, уважать и оберегать друг друга.

– Пасхальные праздники – это свет и тепло. Но свет и тепло должны быть в первую очередь в душе, а не на пышных застольях, которые принято устраивать в этот период. Очень сильно прошу вас в этом году спокойно встретить Пасху, в самом узком кругу родных. Прошу всех воздержаться от походов в гости к родственникам, к нанашам. Знаю, что они нас ждут, но давайте подумаем о том, что большинство из них в возрасте и не станем подвергать их рискам. Поздравьте их по телефону! – призвал Кику.

Он также попросил граждан уважать труд, здоровье и жизнь врачей, полицейских, всех тех, кто каждый день находится на передовой борьбы с коронавирусом и защищает всех нас и, кто в отличие от нас, на Пасху будет не за праздничным столом, а на службе.

– Люди добрые, прошу меня простить за те неудобства, которые мы создаем вам в этот период. Это не наша прихоть, а необходимость. Хочу поздравить всех со светлыми пасхальными праздниками, пожелать вам в первую очередь здоровья, тепла и соблюдать всё, что нужно, чтобы всё у нас было хорошо и после этого периода. Спасибо вам всем и здоровья! – подытожил он.

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