Кику – гражданам: Готовясь к Пасхе, не нарушайте правила! (ВИДЕО)

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В последние дни многие жители нашей страны, позабыв об ограничениях, решили взять “штурмом” продуктовые магазины для того, чтобы подготовиться к Пасхе. Полиция получает сообщения о десятках подобных случаев.

Такой неутешительный факт озвучил Ион Кику на брифинге для прессы. В связи с этим он вынужденно обратился к жителям нашей страны со следующим посланием:

– Риски заражения не прошли, и мы очень боимся, что игнорирование правил может иметь серьёзные последствия. Ещё раз просим: готовясь к Пасхе – не нарушайте правила. Вы рискуете своими жизнями!

Кику также напомнил, что полиция будет штрафовать нарушителей, согласно букве закона.

– Сегодня было слишком много штрафов: не заставляйте нас их выписывать. Очень прошу проявить понимание, – подытожил он.

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