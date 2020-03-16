Кику: Есть предпосылки для введения в Молдове чрезвычайного положения (ВИДЕО)

0

Премьер-министр Ион Кику решил созвать сегодня заседание чрезвычайной комиссии по здравоохранению. На ней будет рассмотрен вопрос введения в Молдове чрезвычайного положения.

Об этом глава кабинета министров заявил на брифинге для прессы после еженедельного совещания в формате президент – премьер – спикер.

– Есть предпосылки для объявления чрезвычайного положения, что позволит правительству и компетентным органам мобилизовать ресурсы и усилить свои компетенции во всех сферах борьбы с этой эпидемией, – сказал он.

Премьер уточнил, что если комиссия примет такое решение, он в срочном порядке созовет правительство и обратится к парламенту с призывом ввести чрезвычайное положение.