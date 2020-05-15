Кику: Если бы правительство Санду не дало отсрочку Шору, аэропорт уже был бы возвращен государству

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Те, кто в 2013 году “подняли ручку” за преступную концессию аэропорта, а в 2014 – за легализацию кражи миллиарда, никак не могли 5 июля 2019 года хотеть вернуть государству единственный международный аэропорт в стране. “Они ждали в гости Ротшильда и не могли испортить ему настроение”, – считает премьер Ион Кику.

Глава правительства прокомментировал заявление Игоря Додона о том, что контракт с компанией-концессионером можно было расторгнуть еще в прошлом году, если бы кабинет министров Санду не помешал этому.

– Если бы прежнее правительство сделало в июле 2019 года то, что делаем мы сейчас, и если бы оно не дало отсрочку Шору для оплаты 118 млн леев долга, сегодня аэропорт уже был бы возвращен государству, – уверен Кику.

Напомним, вчера президент заявил, что в скором времени аэропорт будет возвращен в исключительную собственность государства. По его мнению, это является одной из причин нападок на руководство страны со стороны некоторых представителей оппозиции.

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