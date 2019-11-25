Кику: До 2021 года все находящиеся в процессе ремонта дороги будут сданы в эксплуатацию

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Через два года все находящиеся в процессе ремонта дороги будут сданы в эксплуатацию. На ремонт инфраструктуры из бюджета будет выделено 4 млрд леев, а на остальные расходы будут изыскиваться разные методы финансирования, в том числе кредиты. Об этом заявил сегодня премьер-министр Ион Кику по завершении совместного с главой государства Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаный заседания.

По его словам, в течение следующих нескольких лет необходимо отремонтировать более 1400 км дорог, что обойдется в 1,4 млрд евро.

– Мы ищем разные варианты финансирования. Первый – традиционный, который мы продолжим использовать. Второй путь – Молдова выйдет на международные финансовые рынки путем эмиссии ценных бумаг, мы подключим страну к финансовым рынкам. Третий путь – это кредиты на двусторонней основе, – пояснил Кику, отметив, что уже было начато обсуждение этого вопроса с Российской Федерацией, пишет moldpres.md.

Кроме того, Ион Кику объявил, что в декабре посетит Киев, где также примет участие в саммите ГУАМ. Он также подтвердил, что пригласил своего румынского коллегу посетить Кишинев.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что на этой неделе кабинет министров соберется в среду в 15.00 и обсудит законопроекты о бюджете, чтобы к концу года законодательный форум утвердил государственный бюджет.