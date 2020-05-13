Кику: Дисциплина стала “хромать” из-за безответственных политиков, требующих отмены штрафов

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В последнее время дисциплина граждан в том, что касается соблюдения ограничений и правил, введенных для снижения числа новых случаев коронавируса, оставляет желать лучшего. По мнению премьер-министра Молдовы Иона Кику, это связано, в том числе, с безответственными попытками некоторых политиков оспорить законность штрафов, выписанных полицейскими за нарушения, допущенные в период пандемии.

Заявление было сделано в рамках брифинга для прессы.

– Этот факт “отбивает” желание соблюдать правила. Эти политики ведут себя безответственно, – сказал он.

Глава кабинета министров призвал граждан соблюдать установленные правила и осознавать, что основной мотивирующий фактор – это не штраф ради штрафа, а здоровье людей.