Кику: Дисциплина стала “хромать” из-за безответственных политиков, требующих отмены штрафов

Кику: Дисциплина стала “хромать” из-за безответственных политиков, требующих отмены штрафов

В последнее время дисциплина граждан в том, что касается соблюдения ограничений и правил, введенных для снижения числа новых случаев коронавируса, оставляет желать лучшего. По мнению премьер-министра Молдовы Иона Кику, это связано, в том числе, с безответственными попытками некоторых политиков оспорить законность штрафов, выписанных полицейскими за нарушения, допущенные в период пандемии. 

Заявление было сделано в рамках брифинга для прессы.

– Этот факт “отбивает” желание соблюдать правила. Эти политики ведут себя безответственно, – сказал он. 

Глава кабинета министров призвал граждан соблюдать установленные правила и осознавать, что основной мотивирующий фактор – это не штраф ради штрафа, а здоровье людей.

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