Кику: Диалог с местными властями будет усилен

0

Премьер-министр Ион Кику в рамках визита в Шолданештский район встретился с представителями местных властей, созданных после выборов 20 октября. Премьер-министр призвал лидеров МПУ сосредоточиться на решении проблем людей и определении приоритетов действий на 2020 год.

Среди проблем, названных жителями Шолданештского района, – плохое качество дорог, недостаточный доступ к питьевой воде и газовой сети в некоторых учреждениях, а также отсутствие рабочих мест, что приводит к миграции молодежи за границу. В ходе диалога премьер-министр рассказал о задачах правительства, которые направлены на реформирование системы правосудия, развитие экономики и инфраструктуры, а также на создание рабочих мест для сокращения отъезда граждан, увеличение зарплат бюджетникам, поддержание сбалансированной внешней политики и сохранение конструктивного диалога с внешними партнерами.

– Мы намерены ускорить возрождение инфраструктуры и промышленности в районах, чтобы определить промышленные платформы и пространства, куда можно привлечь инвесторов. Лишь таким образом мы будем способствовать развитию не только населенных пунктов, но и всей страны, – сказал Ион Кику.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что такие поездки на места полезны и позволяют выявить проблемы, с которыми сталкиваются граждане, непосредственно из первых уст. В связи с этим он заверил, что правительство усилит диалог с местными властями.

– Я открыт для общения со всеми примарами в любое время о проблемах и жалобах жителей. Я в вашем распоряжении без документов и официальных писем, – подчеркнул Кику.