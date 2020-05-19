Кику дал жесткий отпор Канду: Пока я премьер, никаких отчетов перед тем, кто украл миллиард, правительство представлять не будет!

Кику дал жесткий отпор Канду: Пока я премьер, никаких отчетов перед тем, кто украл миллиард, правительство представлять не будет!

Премьер-министр жестко ответил Андриану Канду, потребовавшему, чтобы правительство выступило в парламенте с “детальным отчетом” по ряду пунктов. 

– Пока я премьер, никаких отчетов перед тем, кто украл миллиард, правительство представлять не будет! Канду был одним из архитекторов кражи миллиардов осенью 2014 года. Представить отчет перед таким деятелем – значит, оскорбить всю страну, – отметил он на своей странице в соцсети. 

Премьер-министр также выразил уверенность в том, что нынешнее руководство Генеральной прокуратуры при участии компетентных органов доведет до конца расследование и добьется привлечения к ответственности всех виновных в “краже века”.

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