Кику – членам кабмина: Каждый потраченный лей нужно аргументировать!

Кику – членам кабмина: Каждый потраченный лей нужно аргументировать!

Премьер-министр Ион Кику созвал накануне заседание с участием министров финансов; экономики и инфраструктуры; просвещения, культуры и исследований; сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Глава правительства затронул тему увеличения государственных инвестиций в инфраструктуру, сферу образования, сельское хозяйство и окружающую среду, предусмотренную в Плане действий кабинета министров. 

Ион Кику обратил особое внимание на тему эффективности использования государственных средств.

– Существует много возможностей для улучшения, когда мы говорим об эффективности государственных расходов. Я прошу вас отслеживать все расходы. Мы обратили ваше внимание на привычку многих руководителей регулярно менять ноутбуки и телефоны. И, очевидно, я ожидаю конкретных мер по эффективности крупных инвестиций. Каждый потраченный лей нужно аргументировать, – отметил он. 

Напомним, на 2020 год правительство выделило крупные государственные инвестиции на модернизацию дорожной инфраструктуры, а также на образование, сельское хозяйство и региональное развитие.

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