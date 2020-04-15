Кидались в прохожих камнями и разворотили витрину: троих хулиганов задержали в столице (ВИДЕО)

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14 апреля в полицию сектора Буюканы обратился мужчина. Он сообщил, что на улице Василе Лупу трое молодых людей хулиганят и бросают камни в прохожих. Также они повредили витрину магазина.

Вскоре подозреваемые – двое 17-летних и 18-летний жители столицы – были опознаны и задержаны. Теперь им грозит штраф в размере от 27 500 до 52 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 3 лет тюрьмы.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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