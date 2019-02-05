Кеосаян: Додона любят в России. Сожалею, если в Молдове меня не так поняли (ФОТО)

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Автор нашумевшего сюжета на телеканале “НТВ”, посвященного встрече Игоря Додона и Владимира Путина, Тигран Кеосаян выступил с разъяснениями на своей странице в соцсети.

– Специально для противников молдавского президента Додона, плохо понимающих по-русски, разъясняем: “Международная пилорама” – сатирическая программа. Сатирическая – значит веселая и язвительная. В этой передаче смеются. Смеются над собой и над другими. Президента Додона в России любят. Любят так, что с ним тепло встречается президент Путин. Кстати, Путину в нашей программе посвящена целая постоянная рубрика “Это был трудный день”, – отметил он.

Кеосаян также подчеркнул, что “любит Молдову и ее народ, и с теплотой вспоминает поездку в эту замечательную страну для съемок фильма “Заяц над бездной”.

– Сожалею, если меня в Молдове не так поняли. Чтобы противники президента Додона со всей силой оценили искрометный юмор нашей программы, в следующем выпуске мы посмеемся над ними. Ждите. И да – приглашаю президента Додона на свою программу! – подытожил он.