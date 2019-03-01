Казино на Ботанике вновь грозились “подорвать” этой ночью

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Вечером 28 февраля неизвестный сообщил, что в казино на Ботанике заложена бомба. Это уже восьмой ложный вызов по этому адресу, однако автор до сих пор не найден.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, звонок поступил после 20.00, на место происшествия выехали представители специализированных служб. И сотрудники, и посетители казино были эвакуированы. После проведения проверки правоохранительные органы не обнаружили ничего подозрительного.

Автора звонка ищут. Ему грозит штраф от 10 до 25 тысяч леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 2 лет тюрьмы, пишет realitatea.md.