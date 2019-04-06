Каждый пятый ребёнок в Молдове рождается путём кесарева сечения

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Каждый пятый ребенок в нашей стране появляется на свет путем кесарева сечения. Данные предоставило Национальное агентство общественного здоровья. Тенденция роста таких родов объясняется тем, что матерями чаще становятся женщины старше 30-и лет.

Елена Кисарь родила первого ребенка в 32. Врачам пришлось прибегнуть к операции из-за осложнений.

– Ультразвуковое обследование показало, что шейка матки не раскрывается, так как она слишком длинная и родить естественным путем не получится. То есть, была возможность спровоцировать роды, но не в моём случае, – рассказала женщина.

Диане Натан тоже сделали кесарево. Она родила третьего ребенка.

– Если сравнить с естественными родами, то намного сложнее. После того, как сама родила первого ребенка, сразу же стала ходить, не нуждалась в посторонней помощи, а сейчас сама не справляюсь, – поделилась она.

Врачи говорят, что прооперированным женщинам нужно больше времени для реабилитации, поэтому назначают кесарево только в крайнем случае. Кроме того, медики считают, что рожденные естественным путем дети крепче и здоровее.

– Прохождение через родовые пути укрепляет организм ребенка, он получает микрофлору матери, и быстрее адаптируется к окружающей среде. Иммунитет у такого ребенка крепче, – сообщила глава акушерского отделения Института матери и ребёнка Ирина Кастравец.

Стоит отметить, что по закону, роды путем кесарева сечения по желанию женщины запрещены, передаёт publika.md.