Каждый год от рака умирает более шести тысяч молдаван

У 53 тысяч жителей нашей страны диагностированы различные виды рака.

Год назад на учете у врачей с таким диагнозом было на пять тысяч пациентов меньше. А ежегодно в стране более шести тысяч человек умирают от рака. Эти данные были представлены Национальным центром общественного здоровья по случаю Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается на глобальном уровне 4 февраля, передает IPN.

Как пишет источник, рак является второй причиной смертности в Республике Молдова, после заболеваний сердечнососудистой системы, а с 2012 года отмечается рост смертности от рака. Чрезмерное потребление жиров, сахара, соли, низкое потребление фруктов и овощей, злоупотребление алкоголем, отсутствие физической активности – является причиной более чем 30% смертей, вызванных раком пищеварительной системы, молочной железы и предстательной железы.

Целью Национальной программы контроля рака на 2016-2025 годы является снижение на 7% преждевременной смертности от рака. По данным НЦОЗ, более чем треть из этих смертей можно предотвратить, если болезнь была бы обнаружена вовремя.

На глобальном уровне, ежегодно более чем 8,8 млн. человек умирают от рака, из которых 4 млн. это случаи преждевременной смерти, в возрасте 30 – 69 лет. В ближайшие десять лет ожидается рост смертей, вызванных раком, более чем до 14 млн. в год.