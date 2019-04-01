Каждый бредит по-своему: молодой человек под «кайфом» пришёл в милицию с повинной

Каждый бредит по-своему: молодой человек под «кайфом» пришёл в милицию с повинной

Поздней ночью в районный отдел милиции обратился мужчина и пояснил, что хочет написать явку с повинной. 24-летний житель Дубоссар, который состоит на спецучёте как наркоман, сознался в том, что незаконно выращивает коноплю на территории своего домовладения.

По месту жительства мужчины выехала следственно оперативная группа, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. Часть молодых саженцев каннабиса была обнаружена в картонной коробке в доме. Кое-что хозяин жилья уже успел высадить в грунт на приусадебном участке. В общей сложности было изъято 36 кустиков запрещённого растения.

Что побудило мужчину сознаться в преступлении, пока не ясно. Возможно, изменённое сознание, в котором он пребывал. Предполагается, что подозреваемый находился в тот момент в состоянии наркотического опьянения. У него была отобрана биожидкость и направлена на экспертизу.

Разбирательство по факту незаконного выращивания наркосодержащих растений продолжается.

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