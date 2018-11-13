Каждая вторая операция с банковскими картами в Молдове — это безналичные платежи

Молдаване все чаще используют банковские карты для оплаты покупок, расчёта на автозаправочных станциях или оплаты счетов. По данным Национального банка Молдовы, половину из общей суммы в 12,5 млн операций с картами, выпущенными в Молдове, занимают безналичные платежи.

Расчёт при помощи электронных платежей увеличился в июле-сентябре этого года на 44,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале этого года жители Молдовы воспользовались услугами банковских карт на общую сумму в 1,7 млрд леев, что более чем на полмиллиарда леев больше, чем в 2017 г.

По данным НБМ, в общей сложности 17 610 POS-терминалов установлены по стране в сетях магазинов, на автозаправочных станциях и других объектах для предоставления услуг. Только в течение этого года были установлены 1500 новых терминалов.

Что касается переводов за рубеж, сделанных держателями карт из Молдовы, этот показатель составил 1,55 млрд леев, из которых 88,8 % всех сделок были безналичные расчеты. С другой стороны, иностранцы и молдаване, владеющие картами, выданными за рубежом, в третьем квартале этого года перевели в Молдову около 2,7 миллиарда леев, что на 800 000 больше, чем за тот же период 2017 года.

Объём операций с картами, выпущенными в Молдове, достиг за девять месяцев этого года своего пика и составил 37,7 млрд леев.