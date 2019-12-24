Каждая секунда имеет значение! Полиция призывает граждан звонить в Службу 112 только в экстренных случаях (ВИДЕО)

Каждая секунда имеет значение! Полиция призывает граждан звонить в Службу 112 только в экстренных случаях (ВИДЕО)

Из 11 000 звонков, которые ежедневно обрабатывают операторы Службы 112, более 5 000 оказываются ложными или не являются реальными чрезвычайными ситуациями. Это в свою очередь отнимает время на спасение людей, чьи жизни действительно находятся в опасности.

В связи с этим Полиция РМ призывает граждан страны звонить в Службу 112 только в тех случаях, когда жизни действительно угрожает опасность. Стоит отметить, что укрепление потенциала реагирования и оперативного вмешательства полиции в экстренные вызовы граждан – одна из целей Стратегии развития полиции на 2016–2020 гг.

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