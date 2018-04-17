Казахстанский “вор в законе” пытался организовать передачу наркотиков в Европу через Молдову (ВИДЕО)

Криминальный авторитет, известный как Лёха Семипалатинский, прибыл недавно в страну, чтобы организовать схему передачи наркотических веществ в европейские страны с транзитом через Молдову.

Как сообщает пресс-служба полиции, сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Нацинспекторатом расследований установили, что на территорию нашей страны прибыл 60-летний житель Казахстана для организации преступной схемы по передаче наркотических веществ в Европу, где Молдова является транзитной страной.

Во время обысков на дому у подозреваемого прокуроры совместно со специальной бригадой “Фулджер” нашли 6 тысяч долларов, три мобильных телефона, планшет Ipad и несколько SIM-карт национальной и международной мобильной связи. Кроме этого, в доме преступника находился и его сообщник – 32-летний житель Казахстана.

Правоохранительные органы депортировали “вора в законе” и его компаньона, объявив их в РМ персонами “нон грата” сроком на 15 лет. На данный момент полиция проводит ряд дополнительных мер, направленных на выявление всех вовлечённых в преступную схему.