Кавкалюк, Сырбу, Чеботарь: кого заслушает спецкомиссия по расследованию попытки совершения путча ДПМ

Кавкалюк, Сырбу, Чеботарь: кого заслушает спецкомиссия по расследованию попытки совершения путча ДПМ

Трое депутатов ДПМ, а также бывший заместитель главы ГИП будут заслушаны на следующем заседании специальной парламентской комиссии по расследованию попытки совершения антиконституционного путча, предпринятой ДПМ через КС и Генпрокуратуру в июне этого года. Заседание состоится 8 октября в 10.00. 

В частности, комиссия заслушает: депутатов ДПМ Владимира Чеботаря, Сергея Сырбу и Игоря Время, вице-председателя ДПМ Александра Кауйя, экс-госсекретаря МВД Семена Карпа, экс-замглавы Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюка, а также еще двух чиновников.

Напомним, специальная парламентская комиссия была создана 18 июня. В течение 120 дней с момента создания она должна представить в законодательном органе страны отчет о расследовании попытки совершения демократами антиконституционного путча при помощи Конституционного суда и Генпрокуратуры, пишет tvrmoldova.md.

 

 

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