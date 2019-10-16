Кассир-воровка прихватила с работы 600 евро: злоумышленницу задержали (ВИДЕО)

Кассир-воровка прихватила с работы 600 евро: злоумышленницу задержали (ВИДЕО)

23-летнюю жительницу столицы задержали сотрудники полиции сектора Рышкановка за кражу.

К правоохранителям обратилась администрация пункта обмена валют. Было установлено, что из обменника пропали 600 евро. Вскоре личность подозреваемого в этом деле была установлена: злоумышленницей оказалась сотрудница обменного пункта.

Женщину задержали. Она признала свою вину и сообщила, что украденные деньги потеряла. За содеянное нарушительнице грозит штраф до 13 000 леев, неоплачиваемые общественные работы от 120 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.

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