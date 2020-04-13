Карты, алкоголь и трапеза: владелец кафе на Рышкановке устраивал посиделки для постоянных клиентов в разгар пандемии (ФОТО)

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Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, некоторые граждане и экономические агенты пренебрегают правилами безопасности и ограничениями, введёнными властями. Так, сотрудники Бюро по миграции и убежищу и Генерального инспектората полиции задокументировали нарушение, которое допустил предприниматель.

По данным пресс-службы Бюро по миграции и убежищу, гражданин Турции, который является владельцем кафе в столичном секторе Рышкановка, приглашал соотечественников в своё заведение, где организовывал различные развлекательные мероприятия. Доступ в кафе имели только постоянные клиенты, которые заранее предупреждали о своём визите по телефону.

В результате обысков, проведённых 10 апреля в заведении, были идентифицированы 5 человек – все граждане Турции. Они играли в карты, употребляли алкоголь и традиционные турецкие блюда.

Данный инцидент был задокументирован. Теперь экономическому агенту грозит штраф до 75 000 леев, а физическим лицам – до 25 000 леев.

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