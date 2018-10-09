Картина дня: владелец электромобиля протянул удлинитель с 7 этажа, чтобы зарядить мотор (ВИДЕО)

Всё чаще на дорогах Республики Молдова можно встретить электромобили. Счастливые их обладатели сталкиваются с одной большой проблемой – негде зарядить электрический мотор.

Выход из ситуации нашел обладатель электромобиля марки Nissan, который, по всей вероятности, проживает на 7 этаже многоквартирного дома в Кишинёве. Для того, чтобы зарядить своего «зверя», бедолаге пришлось протянуть удлинитель со своей квартиры. По словам автора видео, опубликованного в одной из групп соцсети, картина была снята в столичном секторе Чеканы, на улице Джинта Латинэ.

Видимо, при покупке электромобиля водитель не учёл того, что в стране пока нет специальных станций для его подзарядки, а жители первых этажей не намерены делиться своим электричеством.