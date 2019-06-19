Картель ДПМ грозит возвращением

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Демпартия ушла из правительства, но не из власти…

14 июня после 15-минутной дискуссии с послом США в РМ Д. Хоганом Демпартия заявила об уходе в оппозицию. Об этом на пресс-конференции объявил не сам В. Плахотнюк, а его заместитель, экс-министр юстиции В. Чеботарь.

Бегство от возмездия

Всё произошло как в 2003 году, когда после визита посла США Х. Ходжеса отказался подписать план Козака В. Воронин. При этом следует учесть, что у американского дипломата была встреча с послом РФ, затем с президентом И. Додоном, а потом с самим В. Плахотнюком.

Также у лидера ДПМ состоялась встреча с румынской делегацией во главе с советником президента Румынии К. Йоханнеса.

Одновременно И. Шор созвал своих соратников для серьёзной беседы. Сказал, что борьба продолжится, но на этот раз без денег. Потом попросил участников встречи подождать его 15 минут… и исчез. Уже вечером выяснилось, что пять чартерных самолётов в спешке покинули территорию страны.

Среди бежавших от народного гнева были И. Шор, В. Плахотнюк, кикбоксёр К. Цуцу. Ранее страну покинул экс-спикер парламента А. Канду. По слухам, они увезли с собой огромные суммы денег и важные документы о краже миллиарда.

И. Шор сбежал в Израиль, его семья – в Москву, а Плахотнюк, вероятней всего, – в США. Хотя высказывались предположения и про Лондон, и про Дубай.

Семь дней они отказывались отдавать власть, чтобы успеть замести следы. Демократы убеждали своих сторонников: «Запад нам поможет», «…альянс ПСРМ – ACUM никто не признает». Однако все страны Запада признали правительство Майи Санду. Госдеп США сделал это в столь категоричной форме, что даже кикбоксёр К. Цуцу понял: надо сматываться!

Всё это время ДПМ продолжала угрожать чиновникам, рядовым полицейским, гражданам, которые выражали поддержку новой власти. П. Филип даже умудрился вызвать их к себе в правительство, публично угрожая увольнениями и расправой.

«Позиция ДПМ усугубится после парламентских выборов на Украине и в Румынии. Петро Порошенко уже лишился поста президента, рискуя попасть за решётку. Ливиу Драгня, лидер румынской СДП, оказался в тюрьме. Когда В. Зеленский укрепится в Раде, ДПМ потеряет последнюю внешнюю поддержку. Рухнет вся региональная олигархическая ось».

Режим затаился

Да, Плахотнюк бежал, но это не значит, что Молдова перестала быть захваченным государством и стала либеральной демократией. Режим потерпел сокрушительное поражение, но никуда не ушёл. Он затаился во всех государственных структурах, силовых органах, местных органах власти, на госпредприятиях, в партиях и т. д.

Даже после ухода в отставку ДПМ не смирилась с поражением. Оно и понятно, ведь ДПМ – это не партия, а политический картель, который проглотил почти все партии страны, СМИ, крупные корпорации и само государство. А картель несовместим с оппозицией – он либо у власти, либо в небытие.

Судите сами. ДПМ контролирует на левом фланге следующие политформирования: ПКРМ, Партию ШОР, Партию Регионов (А. Калинина), СДПМ (В. Шелина), «Патриоты Молдовы» (М. Гарбуза). Серьёзные подозрения вызывает и «Наша Партия» Р. Усатого, которая во время выборов открыто сыграла на стороне Демпартии!

На правом фланге это ЛП Гимпу – Киртоакэ, Народно-либеральная партия В. Павличенко, Партия национального единства (ПНЕ) А. Шалару, Партия Democraţia acasă В. Костюка, Европейская народная партия Лянкэ, Unirea ODIP Билецкого.

Также у ДПМ самый крупный, невиданный доселе медиахолдинг. Речь идёт о каналах Prime, Publika TV, Canal 2, Canal 3, СТС, Realitatea, Vocea Basarabiei, MUZ FM, Maestro FM, Noroc TV/FM и многих других. Они контролируют почти все региональные ТВ и радиостанции. Напрямую обслуживают демократов Moldova 1 и GRT, Orhei TV И. Шора.

Серьёзнейшие порталы, такие как Timpul, Ziarul Naţional, Deschide.md, которые финансируются румынским министерством «Румыны отовсюду», также обслуживают ДПМ!

Также у демократов мощная инфраструктура на уровне местной власти. Напомним, что у ДПМ более 700 примаров (из 800), 31 председатель района (из 32), 300 тыс. чиновников!

Даже в столице, где у них всего один советник по результатам выборов 2015 года, они имеют своего карманного мэра Руслана Кодряну, представителя партии ЕНП Юрия Лянкэ.

Не говорю уже про местное Народное собрание Гагаузии! Там на выборах 2016 года в НСГ от ДПМ прошёл всего один депутат, от ПСРМ – 6, а 28 как «независимые». Уже на второй день все независимые создали «демократическое большинство», избрав спикером представителя ДПМ!

Также демократов обслуживает целая орда «аналитиков», «комментаторов», «политологов», «гражданских активистов». Среди них Виталий и Андрей Андриевские, В. Катан, К. Чуря, Р. Михэеш, П. Богату, А. Цэрану, Н. Негру, Ф. Гелич, М. Лагута, В. Реницэ, А. Тэнасе и многие другие. Обслуживают его и румынские журналисты и политологи – К. Табэрэ, Ю. Кифу!

Но главные ресурсы ДПМ – это судебно-правовые органы и государственные агентства. На данный момент никто из руководителей Генпрокуратуры, НЦБК, НАК, КСТР, ЦИК не подал в отставку. Они являются гарантами олигархата, основой власти ДПМ. И пока эти структуры под её агентством, о смене режима не может быть и речи! Именно контроль над этими структурами даёт ДПМ уверенность в скором реванше на местных выборах, а потом и на досрочных парламентских.

Безусловно, картель ДПМ имел поддержку в Румынии и на Украине, которые лоббировали её интересы в ЕС и США. Главным аргументом была некая региональная стабильность, главным образом для Украины, «антироссийская дуга» в лице государств ГУАМ и антироссийские действия ДПМ.

Даже на уровне Европарламента была и есть целая группа евродепутатов, которые продвигали интересы В. Плахотнюка – А. Кристя, В. Бошитнару и многие другие.

Псевдолевые – на защите олигархата

А вы не заметили, куда исчезли псевдолевые партии – ПКРМ, Партия ШОР, Партия регионов? Где эти лютые борцы с режимом Плахотнюка? Где их пресс-конференции, смелые выпады против олигархата, признание правительства и спикера, поддержка решений по деолигархизации страны? Всё мировое сообщество осудило действия ДПМ, кроме этих «борцов» с ДПМ!

На самом деле всё до смешного просто. Дело в том, что эти господа впали в состояние глубочайшей прострации. Раньше всё было просто: по команде ДПМ они компрометировали президента, обвиняя его в служении Плахотнюку. На этом фоне они выглядели борцами с «биномом»! Но вот Игорь Додон открыто вступил в коалицию с правыми для освобождения страны от власти Плахотнюка. Казалось бы, всё просто. Вы же тоже типа боретесь с Плахотнюком! Вливайтесь! Нет, молчат, как крысы, дрожат, как мыши. А потому, что вся их борьба состояла в обвинении Додона в сотрудничестве с Плахотнюком. Самого олигарха они почтительно обходили стороной.

И если вначале ПКРМ спряталась в кусты, то чуть позже она же поддержала призыв ДПМ к досрочным выборам. Лидер СДПМ В. Шелин также все эти дни без устали поливал грязью И. Додона, ПСРМ и блок ACUM.

Партия ШОР, в свою очередь, пошла на открытое сотрудничество с режимом: бойкотирует заседание парламента, как и ДПМ; вместе с мэрией Оргеева не выступила с декларацией в поддержку правительства; обеспечила ДПМ автобусами из оргеевского автопарка для доставки людей из регионов на митинг; мобилизовала пенсионеров на митинг ДПМ; оплачивала, по заверениям многих граждан, участие в митинге ДПМ (около 500 леев в день на человека, в среднем); И. Шор дал показания в прокуратуре против Игоря Додона с целью возбуждения уголовных дел.

Они – пособники режима. Лично Шор – верный лакей, готовый на любую мерзость, чтобы спасти свою шкуру. Они потом открестятся от режима. Будут скулить, пресмыкаться, будут на кресте божиться, что им угрожали, что их били и даже изнасиловали! Будут просить понять и простить! Но будет уже поздно. Никто им не поверит, никто их не простит. С волками быть – по-волчьи выть.

Власть народа не подменить!

Безусловно, власть ДПМ держится на контроле над Генпрокуратурой и Конституционным судом. Надо признать, что молдавский Конституционный суд оказался, мягко говоря, в идиотском положении. Впервые в истории страны против них выступил Союз адвокатов,

86 НПО Восточного партнёрства, 10 бывших судей и председателей КС, Международная комиссия юристов!

А всё потому, что КС пошёл на немыслимую до сих пор мерзость:

1) заменил текст Конституции, подменив понятие «3 месяца» на «90 дней»;

2) лишил власти избранный народом парламент;

3) поставил себя выше парламента, Конституции, воли народа, объявив, что его решения обязательны для всех, в том числе и для народа! Решения КС якобы не обсуждаются, а выполняются;

4) превратился в откровенный и уже всем очевидный придаток ДПМ, отвечая в течение семи минут на её запросы! Напомним, что трое судей из шести (Апольски, Решетников, Бэешу) – члены ДПМ. Остальные три – Гурин, Поалелунжь, Запорожан – были назначены ДПМ в 2016 – 2018 гг. за верную службу;

5) бросил страну в пучину хаоса с риском развязать гражданскую войну. Фактически превратил РМ в очаг нестабильности и опасности для всего европейского континента;

6) выставил РМ в роли посмешища на мировой арене. Теперь у страны имидж африканской диктатуры, которую будут обходить стороной инвесторы, туристы, гуманитарные организации!

Согласно п.1 ст. 2 Конституции, вся власть в стране принадлежит НАРОДУ. Никто, будь это партия, профсоюз и даже сам КС, не может подменять собой власть народа и его волю (п. 2 ст. 2). Воля народа является абсолютной. Она выше любой другой воли, любого закона, постановления, решения.

Любой институт или гражданин, который руководит страной от своего имени, а не от имени народа, – узурпатор! Кто сопротивляется народной воле – преступник! (ст. 2. 2)

Волю народа выражают только парламент и президент (если он избран напрямую народом).

КС – это чиновники, которые выражают волю тех госструктур, которые их назначили (парламент, ВСМ, президент). Они не могут выражать волю народа. Они должны служить народу и Конституции.

Поэтому КС, назначаемый в том числе и парламентом, не может ему указывать, так как в этом случае он подменяет собой волю народа.

Уже 20 июня будет оглашено решение Венецианской комиссии (по обращению генсека СЕ Т. Янгланда). Это высший орган Совета Европы по части права – его решения выше решений любого КС!

И скоро будут разбирательства в Европейском суде по правам человека. Его решения обязательны для всех стран СE, а значит и для самого КС.

После решения ЕСПЧ у судей КС будет два варианта: либо уйти в отставку, либо – в тюрьму.

Кстати, 15 июня Конституционный суд отменил свои же решения, принятые 7 – 9 июня и послужившие поводом для острого политического кризиса в Молдове.

Тем не менее премьер Майя Санду потребовала в жёсткой форме, чтобы судьи КС подали в отставку. Уверен, рано или поздно так и будет.

Расчёт на развал коалиции

Безусловно, в ДПМ надеются на конфликты в коалиции и на её развал. Это позволит им участвовать в новом составе власти, что даст им возможность добить поодиночке своих врагов.

Ещё есть надежда на ошибки коалиции, которые вызовут гнев внешних партнёров. При этом сама ДПМ бьёт в основном по тому, что, по их мнению, раздражает США: сближение с РФ, русский язык, отношения с Приднестровьем, мнимая федерализация, возможность оккупации РМ «зелёными человечками».

Дескать, только В. Плахотнюк был заслоном против России, новый альянс обязательно сдаст национальные интересы! Про то, что сам В. Плахотнюк предлагал россиянам федерализацию, нейтралитет, сближение с ЕАЭС, – ни слова!

Также расчёт на местные, а потом досрочные парламентские выборы. Если местные выборы состоятся 20 октября, то у ДПМ вроде неплохие шансы – 30 председателей районов, 700 мэров сделают своё дело. Они могут победить, а потом на парламентских выборах объединить псевдолевых (ПКРМ, ШОР, «НП») в один блок, унионистов (ЛП, ПНЕ, НЛП) – в другой, а ДПМ пойдёт самостоятельно! Таким образом можно набрать комфортное большинство из

51 – 53 депутатов. Однако не всё так просто для демократов.

Если же ПСРМ – ACUM чудом удержатся у власти четыре года, то от ДПМ останутся рожки да ножки. Проще говоря, чем позже произойдут парламентские выборы, тем хуже для ДПМ.

В случае ареста верхушки ДПМ она рассыплется как карточный домик. То же самое произойдёт в случае отставки генпрокурора, руководителей НЦБК, СИБ, ЦИК и судей КС. А это рано или поздно случится.

Жёсткий удар получит ДПМ 20 июня, когда появятся выводы Венецианский комиссии, а 21 июня будет заседание ПАСЕ. Как вы думаете, там похвалят демократов? Мы сильно сомневаемся.

Позиция ДПМ усугубится после парламентских выборов на Украине и в Румынии. П. Порошенко уже лишился поста президента, рискуя попасть за решётку. Л. Драгня, лидер румынской СДП, оказался в тюрьме. Когда В. Зеленский укрепится в Раде, ДПМ потеряет последнюю внешнюю поддержку. Рухнет вся регио-

нальная олигархическая ось.

Безусловно, выборы в Европарламенте были проиграны румынской СДП, партнёром ДПМ. Фактически Демпартия потеряла большую часть своих «депутатов-стипендиатов». А это говорит о полной изоляции демократов на мировой арене.

Богдан Цырдя, политолог