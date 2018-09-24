Карта, тяпка, гербициды: как будет вестись борьба с амброзией в Кишиневе

Под конец сезона цветения амброзии и примэрия Кишинева наконец заговорила о необходимости ужесточения борьбы с этим мощным аллергеном.

Так, по словам главы Ассоциации Spații Verzi Сергей Карп, сейчас уничтожать амброзию гербицидами уже поздно, но это будет сделано следующей весной, пишет agora.md.

Жители же столицы, измученные аллергией на амброзию, решили действовать по-своему. Так, они разработали карту, на которой отметили места произрастания сорняка в Кишиневе, а также пометили, где он был уничтожен, а где продолжает расти.

Если верить ей, больше всего амброзии находится в парках – Валя Морилор и Валя Трандафирилор, а также на Малой Малине в районе Республиканской больницы, Онкологического института и Диагностического центра.

Напомним, ранее стало известно, что амброзия вновь будет включена в перечень запрещенных растений в Молдове.