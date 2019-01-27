Карпов показал в Молдове класс, сыграв вслепую (ВИДЕО)

Карпов показал в Молдове класс, сыграв вслепую (ВИДЕО)

Прославленный шахматист сыграл вслепую со старшим сыном Игоря Додона – Владом. Отрывок игры президент опубликовал на своей странице в соцсети. 

– Старший сын Влад – очень настойчивый, весь в отца. Приехали с Анатолием Карповым из Бельц прямо в аэропорт, проводить нашего гостя, а тут он, с шахматами. Решил взять реванш за свой вчерашний проигрыш и попросил Анатолия Евгеньевича сыграть с ним еще одну партию. Анатолий Евгеньевич согласился показать класс и сыграл вслепую! – поведал он. 

Напомним, ранее вместе с Игорем Додоном Анатолий Карпов посетил столичный Шахматный клуб, а также принял участие в открытии Чемпионата Молдовы в Бельцах.

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