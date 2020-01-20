Карманника, орудовавшего в общественном транспорте, поймали с поличным (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте задержали с поличным мужчину, вытащившего кошелёк из дамской сумочки.

Инцидент произошёл 17 января в пассажирском микроавтобусе №140. Воспользовавшись невнимательностью 55-летней жертвы, преступник украл из её сумки кошелёк с документами и деньгами. Ущерб, причинённый жертве, составил 1 000 леев.

Вскоре мужчина был задержан. Его сопроводили в инспекторат полиции. Нарушителем оказался 40-летний житель столицы, ранее судимый за аналогичные преступления. Он признал свою вину, сообщив, что решился на преступление из-за нехватки финансовых средств.

Согласно действующему уголовному законодательству, правонарушителю грозит штраф в размере до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.