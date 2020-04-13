Карманник вытащил у пассажирки кошелёк: злостного рецидивиста задержала полиция (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте совместно с полицейскими сектора Рышкановка задержали 46-летнего жителя Криулянского района за кражу.

Инцидент произошёл 1 февраля в маршрутном микроавтобусе №166. Воспользовавшись невнимательностью 36-летней пассажирки, злоумышленник вытащил из её сумки кошелёк с удостоверением личности, банковскими картами и деньгами. Ущерб, оценённый жертвой, составил 4 702 лея.

Вскоре нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат. Мужчина признал свою вину и сообщил, что деньги успел потратить. Также было установлено, что в 2019 году задержанный совершил кражи в Оргеевском районе и в столице, за что был объявлен в розыск.

Согласно приговору суда, мужчина проведёт год в тюрьме полузакрытого типа.

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