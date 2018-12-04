Каркас главной ёлки столицы готов: как выглядит новогодняя красавица на данном этапе (ФОТО)

Каркас главной ёлки столицы готов: как выглядит новогодняя красавица на данном этапе (ФОТО)

На Площади великого национального собрания полным ходом идёт установка главной новогодней ёлки Кишинёва. Сегодня, 4 декабря, были завершены работы по монтажу каркаса новогодней красавицы.

Напомним, что работы по установке ёлки начались в субботу, 1 декабря. Тогда были установлены первые 3 метра сооружения. Далее последуют работы по украшению новогодней красавицы.

Инаугурацию новогодней ёлки планировалось изначально провести завтра, 5 декабря. Стоит отметить, что в этом году она впервые будет искусственной, а не живой.

Фото: Игорь Взоров

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