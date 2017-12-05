Карасин о роли Додона в решении приднестровского вопроса: Импульс переговорному процессу дали его встречи с Красносельским

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью «Известиям» прокомментировал достигнутые ранее договоренности между Кишиневом и Тирасполем.

Как пишет источник, по мнению Карасина, импульс переговорному процессу придали встречи президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского в январе и марте 2017 года. Диалог президентов позволил «проанализировать на высшем уровне практические проблемы во взаимоотношениях между берегами и наметить пути их решения», считает замминистра иностранных дел РФ.

Российский чиновник отмечает, что именно после этого Тирасполь пошел навстречу Кишиневу, закрыв в одностороннем порядке 10 уголовных дел в отношении молдавских полицейских из Бендер, упростил деятельность молдавских школ с преподаванием молдавского языка на латинице. Кроме того, наметились «подвижки в использовании молдавскими фермерами сельхозугодий на левобережье», добавил Григорий Карасин. А в конце ноября представители Кишинева и Тирасполя подписали четыре протокола: об апостилизации приднестровских документов о высшем образовании, сотрудничестве в сфере мобильной связи, упорядочении использования сельхозугодий в Дубоссарском районе и о молдавских школах в ПМР.

Карасин также подчеркнул, что Москва приветствует результаты, достигнутые в ходе переговоров 27 и 28 ноября, и что путь к ним был нелегким.

— Главное сейчас — не впадать в эйфорию от достигнутых результатов, а сосредоточиться на качественной проработке решений, направленных на пользу жителей обоих берегов Днестра, — добавил он.

Отметим, что ранее Игорь Додон заявил, что будет содействовать любому сближению между двумя берегами Днестра и поддерживать любые шаги навстречу друг другу.