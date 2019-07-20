Карасин: «Молдавский случай» мог бы стать примером взаимодействия РФ, США и ЕС и в других ситуациях

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Консолидированная позиция России, Евросоюза и США сыграла немаловажную роль в быстром, а главное – мирном разрешении кризиса в Молдове. Об этом в интервью заявил статс-секретарь, заместитель Министра иностранных дел России Григорий Карасин.

– Согласны с тем, что этот уникальный опыт мог бы стать примером конструктивного взаимодействия и в других ситуациях, где интересы этих трех крупнейших игроков реально совпадают, – сказал он.

По мнению Карасина, «молдавский случай» свидетельствует о безосновательности отдельных утверждений на Западе, что в отношениях с Россией присутствует некий непреодолимый «системный кризис».

– Как видно, прагматизм всегда остается сердцевиной любой политики. Реальная жизнь не терпит клишеобразного мышления и догматизма, – добавил российский чиновник.