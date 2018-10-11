Карантина нет: в Вулканештах сняты ограничения, наложенные в связи с вирусом АЧС

В гагаузском городе Вулканешты, где были зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней, снят карантин после истечения установленного 45-дневного срока с момента выявления вируса.

Специалисты регионального управления по безопасности пищевых продуктов, а также другие уполномоченные органы и местные власти приняли необходимые меры, чтобы остановить распространение заболевания, сообщает примэрия города Вулканешты. По истечении срока, предписанного правилами борьбы с чумой свиней, не было зарегистрировано других случаев заболевания животных, поэтому было решено снять запрет на передвижение. Чтобы убедиться в том, что вирус африканской чумы свиней ликвидирован, соответствующие помещения были продезинфицированы и в них помещены здоровые животные.

Напомним, что карантин был введен на въезде в город, где обнаружен вирус. Ветеринары регулярно обрабатывали помещения, где содержались больные животные.

Представители НАБПП предупреждают граждан, что во избежание новых вспышек чумы свиней не следует покупать свинину на Украине. До настоящего времени при попытке ввоза в страну было изъято более тонны свинины и продукции из свиного мяса.