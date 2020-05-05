Карантин в Сороках и Глодянах будет снят (ВИДЕО)

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Карантинный режим в муниципии Сороки будет снят 8 мая, а в городе Глодяны – 11 мая. Соответствующее решение было принято сегодня Комиссией по чрезвычайным ситуациям после того, как в этих населенных пунктах существенно сократилось число новых случаев заражения COVID-19.



– В муниципии Сороки был большой очаг распространения COVID-19, поэтому мы были вынуждены ввести этот режим. Последний случай коронавируса там был зарегистрирован 24 апреля. Поэтому с 8 мая в муниципии Сороки карантинный режим будет снят, – заявил на брифинге премьер-министр Ион Кику.

Кроме того, глава кабмина сообщил, что в Глодянах карантин будет снят 11 мая. Характер распространения коронавируса в этом городе был локализован, там был зафиксирован всего один очаг, поэтому с разрешения специалистов карантин будет снят.

Была также проведена оценка ситуации в остальных населённых пунктах, где действует карантинный режим. На очереди для снятия ограничений – город Штефан-Водэ и село Талмаза, но решение будет зависеть от динамики новых случаев.

Напомним, что карантин в Сороках ввели 31 марта, а в Глодянах – 14 апреля.

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