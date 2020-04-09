Карантин не помеха: двое жителей столицы продавали наркотики онлайн (ФОТО, ВИДЕО)

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Органы правопорядка задокументировали преступную деятельность нескольких группировок, которые наладили продажу этноботанических наркотиков через интернет-магазины.

По данным пресс-службы полиции, операция по задержанию подозреваемых проводилась в период с 30 марта по 7 апреля. Органы правопорядка провели ряд контрольных закупок, в результате чего были идентифицированы двое подозреваемых – жители муниципия Кишинёв в возрасте 23 и 26 лет. Они управляли двумя интернет-магазинами по продаже наркотиков.

В результате обысков в домах подозреваемых, а также на складах полицейские обнаружили и изъяли 1,5 кг этноботанических наркотиков, компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, весы и другие предметы, используемые для осуществления преступной деятельности.

По данным полиции, наркотики продавались потребителям по цене 100 леев за один грамм. Если бы подозреваемым удалось реализовать изъятые наркотики, они получили бы прибыль в размере 150 000 леев. Покупатели перечисляли деньги через терминалы, после чего им отправляли координаты, где была сделана «закладка».

По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодые люди признали свою вину. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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