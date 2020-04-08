Карантин могут ввести в еще одном населенном пункте Молдовы

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Министерство здравоохранения выступит с рекомендацией в адрес Комиссии по ЧС ввести карантин в селе Талмаза Штефан-Водского района. Об этом на брифинге для прессы заявила Виорика Думбрэвяну.

– Мы понимаем, что это большое село, с внушительным числом жителей, но, исходя из количества зараженных, мы хотим предупредить некоторые эффекты, которые могут последовать. В этом селе коронавирусом заразились 29 человек, – пояснила она.

Стоит отметить, что в селе Талмаза проживают более 7000 человек. Ранее карантин был введен и всё еще действует в муниципии Сороки, в городе Штефан-Водэ и в селе Карахасань Штефан-Водского района.

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