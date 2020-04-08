Карантин могут ввести в еще одном населенном пункте Молдовы

Карантин могут ввести в еще одном населенном пункте Молдовы

Министерство здравоохранения выступит с рекомендацией в адрес Комиссии по ЧС ввести карантин в селе Талмаза Штефан-Водского района. Об этом на брифинге для прессы заявила Виорика Думбрэвяну. 

– Мы понимаем, что это большое село, с внушительным числом жителей, но, исходя из количества зараженных, мы хотим предупредить некоторые эффекты, которые могут последовать. В этом селе коронавирусом заразились 29 человек, – пояснила она. 

Стоит отметить, что в селе Талмаза проживают более 7000 человек. Ранее карантин был введен и всё еще действует в муниципии Сороки, в городе Штефан-Водэ и в селе Карахасань Штефан-Водского района.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md